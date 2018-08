Agravis wächst gezielt Richtung Osteuropa (FOTO)

Münster/Hannover/Marktoberdorf (ots) -Die AGRAVIS Raiffeisen AG und AGCO, seit vielen Jahren sehrerfolgreich in Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, Niedersachsen undBrandenburg aktiv, erweitern ihre Zusammenarbeit auf eine großeVertriebsregion im Nordwesten Polens. Zum 1. September 2018 nimmt dieAGRAVIS Technik Polska Sp.z.o.o. Schritt für Schritt ihre operativeGeschäftstätigkeit auf.Als AGCO-Partner bietet diese 100-prozentige Tochtergesellschaftder AGRAVIS Technik Holding GmbH auf dem polnischen Markt dieHauptmarken Fendt als Full-Line-Sortiment und Valtra an. "Mit derGründung einer eigenständigen Gesellschaft mit Sitz in Posen wollenwir auf dem polnischen Landtechnikmarkt eine wichtige Rolle spielen",betont AGRAVIS-Finanzvorstand Johannes Schulte-Althoff, der innerhalbdes Vorstands auch für die Landtechnik zuständig ist.Damit setzt die AGRAVIS Technik ihre Strategie des nachhaltigenWachstums konsequent fort. "Wir bauen unsere ausländischeMarktkompetenz weiter aus und sichern uns die Präsenz auf einem - ausunserer Sicht - Zukunftsmarkt, der in direkter Nachbarschaft zuunseren Kernarbeitsgebieten in Deutschland liegt", erläutert GerdSchulz, Geschäftsführer der AGRAVIS Technik Holding GmbH undverantwortlich für das komplette AGRAVIS-Technikgeschäft, das zuletzteinen Jahresumsatz von 890 Mio. Euro erzielte. "Zugleichpositionieren wir uns als starker AGCO-Partner für die Marken Fendtund Valtra nun auch auf dem polnischen Markt."Die Gründung der AGRAVIS Technik Polska Sp.z.o.o. fügt sich ein indie Unternehmenspolitik, aktiv nach strategischen Partnerschaften zusuchen und gezielt auch in ausländischen Märkten zu investieren. Zielder Aktivitäten ist, die Position am Markt und beim Kunden zustärken. "Für ein profitables Wachstum - und um auch langfristiggegenüber international agierenden Wettbewerbern konkurrenzfähig zubleiben - ist eine Internationalisierung notwendig. Hier entwickelnwir aktiv internationale Kompetenzen und heben dabei zugleichSynergien zu unseren anderen Geschäftsfeldern", erklärtSchulte-Althoff. Dazu zählt beispielsweise derGebrauchtmaschinenhandel, der bereits ein Export-Motor der AGRAVISTechnik ist. Diese Expertise stellt auch für die neugegründeteAGRAVIS Technik Polska Sp.z.o.o. einen wertvollen Vorteil dar.Die strategische Ausrichtung in Polen schlägt zugleich eine Brückezum Agrarhandelsgeschäft der AGRAVIS-Konzerngesellschaften im OstenDeutschlands. Auch über die AGRAVIS-Technikgesellschaften in denöstlichen Bundesländern ergeben sich Anknüpfungspunkte. Durch dieinterne Vernetzung verspricht sich die AGRAVIS zusätzliche Synergienund Wettbewerbsvorteile. Die AGRAVIS Technik Polska Sp.z.o.o. wirddie klassischen Geschäftsfelder vom Vertrieb der Neu- undGebrauchtmaschinen bis hin zum umfangreichen Angebot bei Service undErsatzteilen auf dem gewohnt hohen AGRAVIS-Standard abdecken undSchritt für Schritt ab September 2018 aufbauen.AGCO jetzt nahezu flächendeckend in Polen vertretenDas Ziel von AGCO, zwei Vertriebskanäle mit eigenem Vertriebsnetzfür die AGCO-Marken Fendt/Valtra und Massey Ferguson in Polenaufzubauen, ist einen entscheidenden Schritt vorangekommen. In einemgroßen Vertriebsgebiet im Nordwesten von Polen (West Pommern, Pommernund Teile von Groß- und Zentralpolen) wird die neu gegründete AGRAVISTechnik Polska das gesamte Fendt Full-Line-Programm undValtra-Traktoren ab September 2018 anbieten.Dr. Rob Smith, Senior Vice President und General Manager für dieAGCO-Region EME (Europa, Naher Osten): "Wir freuen uns sehr über diezukünftige Zusammenarbeit mit AGRAVIS Technik Polska im Nordwestenvon Polen. Mit dem professionellen Vertrieb und Service der AGRAVISwerden wir Stückzahlen und Marktanteile in dieser interessantenlandwirtschaftlichen Region zügig ausbauen." Polen ist ein großesAgrarland in Zentraleuropa mit einem sehr interessantenLandtechnikmarkt. AGCO unterstützt die regionalen Vertriebspartner inPolen mit der Tochtergesellschaft AGCO Sp.z.o.o. in Paczkowo unterder Leitung von Geschäftsführerin Maja Działoszyńska. Damitwerden ab September 2018 die Produkte von Fendt und Valtra nahezuflächendeckend in Polen angeboten.Pressekontakt:Bernd HomannAGRAVIS Raiffeisen AGKommunikationIndustrieweg 11048155 MünsterTel. 02 51/6 82-20 50Fax 02 51/6 82-20 48E-Mail: bernd.homann@agravis.dewww.agravis.deOriginal-Content von: AGRAVIS Raiffeisen AG, übermittelt durch news aktuell