Agravis Raiffeisen AG: In schwierigen Zeiten unternehmerische Akzente gesetzt (VIDEO)

Münster/Hannover (ots) -Die AGRAVIS Raiffeisen AG hat 2016 - vorwiegend preisbedingt unddurch die Abgabe von drei Gesellschaften an die Ceravis AG -konsolidierten Umsatz verloren, aber keinesfalls an Beständigkeit,Effizienz und Schlagkraft. "So kräftezehrend die Herausforderungenauch waren: Die AGRAVIS bewies im Geschäftsjahr 2016 erneut, dass siegerade in schwierigen Zeiten in der Lage ist, unternehmerische undstrategische Akzente zu setzen - durch beachtliche Investitionen indie regionalen Standorte, durch erfolgreiche Kooperationen, guteAkquisitionen, kluge Allianzen und den zielgerichteten Ausbau derInternationalisierung. Wir wissen, wo wir stehen."So bewertete der neue Vorstandsvorsitzende der AGRAVIS RaiffeisenAG, Andreas Rickmers, das Geschäftsjahr 2016, das auf derBilanz-Pressekonferenz des Unternehmens zuvor von FinanzvorstandJohannes Schulte-Althoff erläutert wurde.Insgesamt konnte die AGRAVIS-Gruppe 2016 rund 6,2 Mrd. Euroumsetzen - rund 11 Prozent weniger als in 2015. Das Ergebnis vorSteuern liegt bei 41,6 Mio. Euro - ebenfalls rund 8 Prozent unter demVorjahreswert. Beachtlich gestiegen sind hingegen das Eigenkapitalmit 567 Mio. Euro (plus 10 Prozent) und die Eigenkapitalquote auf31,3 Prozent."Ursache für den Umsatzrückgang waren die Preisentwicklung beiwichtigen Agrarerzeugnissen sowie Preisrückgänge bei Rohöl undwichtigen landwirtschaftlichen Betriebsmitteln wie Dünger undPflanzenschutz. Darüber hinaus haben wir zum 1. Januar 2016 dreiUnternehmen der AGRAVIS-Gruppe in Schleswig-Holstein undMecklenburg-Vorpommern an die Ceravis AG verkauft - Umsatzvolumen:rund 300 Mio. Euro.Der niedrigere Umsatz wirkt sich folglich auch auf das Ergebnisvor Steuern aus, das am unteren Ende unserer Erwartungen ist. In derGesamtbetrachtung des Geschäftsjahres sind wir - unter denbeschriebenen Umständen - mit dem Erreichten zufrieden. Aber mehrauch nicht. Wir hatten uns mehr erhofft, aber der Markt hat auchnicht mehr zugelassen", machte Finanzvorstand Schulte-Althoffdeutlich.Trotz des Umsatzrückgangs will das Unternehmen aber an seinersoliden Dividendenpolitik festhalten und schlägt der Hauptversammlungam 11. Mai in Alpen/Nordrhein-Westfalen eine Dividende in Höhe von 5Prozent vor. "Damit unterstreichen wir auch in schwierigen MärktenVerlässlichkeit und Solidität."Mehr dazu unter www.agrav.is/bipkPressekontakt:AGRAVIS Raiffeisen AGIndustrieweg 11048155 MünsterHerrn Bernd Homannbernd.homann@agravis.deTelefon: 0251-682-2050Original-Content von: AGRAVIS Raiffeisen AG, übermittelt durch news aktuell