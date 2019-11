Agrarunternehmer des Jahres ausgezeichnet

Frankfurt am Main (ots) - In diesem Jahr geht der Preis "Agrarunternehmer desJahres" an Christian Dreyer, einer der Geschäftsführer der Amazonen-Werke H.Dreyer GmbH & Co.KG mit Sitz in Hasbergen-Gaste. Mit Weitblick und wegweisendenKonzepten hat Christian Dreyer das traditionsreiche Unternehmen, das 1883gegründet wurde und seitdem in Familienbesitz ist, weiterentwickelt und dieWeichen für eine erfolgreiche Zukunft gestellt. Vergeben wurde die Auszeichnungzum sechsten Mal von dem Fachmedium agrarzeitung (dfv Mediengruppe). DiePreisverleihung fand am 10. November im Rahmen des festlichen Gala-Abends deragrarzeitung (az) im Vorfeld der Messe agritechnica in Hannover statt.Getreu dem Leitspruch des Firmengründers "Wir müssen hinaus in die Welt" wurdedie internationale Präsenz des Unternehmens unter der Ägide desWirtschaftsingenieurs Christian Dreyer, der 1999 die Geschäftsführung übernahm,sukzessive ausgebaut. Neben Vertriebsstandorten in Großbritannien, Frankreich,Kanada sowie China kamen Beteiligungen und weitere Standorte in der Ukraine,Jugoslawien, Russland und Ungarn hinzu. So erzielte Amazone in den zweivergangenen Jahren Rekordumsätze. Der Exportanteil des Unternehmens konnte von35 auf rund 80 Prozent des Umsatzes gesteigert werden. Exportiert wird in rund70 Länder. Kontinuierlich investierte Dreyer zudem in moderne Technik, Logistikund Fertigung. Die Innovationskraft des Unternehmens zeigt sich an denzahlreichen Auszeichnungen für dessen Landtechnik-Entwicklungen, die auch dieLandwirtschaft geprägt haben. Rund 32 Gold- und Silber-Medaillen hat Amazone beiden letzten agritechnica-Ausstellungen erhalten. Im Ausland sind dieLandtechniklösungen aus dem niedersächsischen Hasbergen-Gaste ebenfalls gefragtund wurden auch in Ungarn, Polen und Russland ausgezeichnet.Die agrarzeitung zeichnet jährlich unternehmerisch tätige Persönlichkeiten ausLandwirtschaft, Handel und Industrie aus, die mit ihrem vorausschauenden undrichtungweisenden Handeln ihr Unternehmen sowie die Agrarbranche über langeJahre geprägt und wichtige Innovationsimpulse gesetzt haben. Eine unabhängigeJury, die sich aus namhaften Branchenvertretern zusammensetzt, wählt den"Agrarunternehmer des Jahres".Pressekontakt:dfv MediengruppeUnternehmenskommunikationTelefon +49 69 7595-2051Telefax +49 69 7595-2055presse@dfv.dehttp://www.dfv.deOriginal-Content von: agrarzeitung, übermittelt durch news aktuell