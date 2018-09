Agrarministerin informiert Ausschuss über Dürrefolgen

HANNOVER (dpa-AFX) - Über die Auswirkungen des ungewöhnlich heißen und trockenen Sommers für die Landwirtschaft informiert Niedersachsens Agrarministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) an diesem Mittwoch (13.00 Uhr) den zuständigen Landtagsausschuss. In Land wird mit der schlechtesten Getreideernte seit 1976 gerechnet, für viele Landwirte bedeutet das hohe Verluste.



In ersten Schätzungen wurde von enormen Schäden für Niedersachsens Landwirtschaft gesprochen. Die Landesregierung in Hannover stellte als außerplanmäßige Hilfe einen Betrag von fünf Millionen Euro in Aussicht, der Bund will um dieselbe Summe aufstocken./rek/DP/tos