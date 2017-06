Agrarminister verschärft Kampf gegen Lebensmittelverschwendung

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Bundesagrarminister Christian Schmidt (CSU) will mit zahlreichen Maßnahmen den Kampf gegen die Lebensmittelverschwendung in Deutschland verschärfen. Handlungsbedarf sieht der CSU-Politiker vor allem bei überdimensionierten Packungsgrößen im Handel und dem Management der Läden: "Es kann doch nicht sein, dass Supermärkte vertraglich verpflichtet sind, bis zum Ladenschluss die komplette Palette an Brot und Backwaren anzubieten", sagte Schmidt dem "Tagesspiegel" (Dienstagsausgabe). Das führe zwangsläufig zu Lebensmittelabfällen.

