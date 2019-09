Agrarminister tagen in Mainz - Debatten um Umweltschutz und Wald

MAINZ (dpa-AFX) - Angesichts von Debatten um mehr Umwelt- und Klimaschutz in der Landwirtschaft kommen die Agrarminister der Länder am Donnerstag in Mainz zusammen.



Themen der Konferenz, zu der auch Bundesministerin Julia Klöckner (CDU) erwartet wird, sind unter anderem Tiertransporte über lange Distanzen und Pläne der Bundesregierung zum Insektenschutz. Bund und Länder wollen auch über Nothilfen für die Wälder beraten, die massive Schäden erlitten haben.

Der rheinland-pfälzische Ressortchef Volker Wissing (FDP) als Gastgeber will seine Kollegen um 14.00 Uhr begrüßen. Mit Blick auf schärfere Naturschutz-Auflagen wollen nach Angaben des Bauernverbands Landwirte aus ganz Deutschland zu einer Protestaktion (10.30) nach Mainz kommen. Das Bundeskabinett hatte ein Paket mit Regelungen beschlossen. Dazu gehört ein Verbot des umstrittenen Unkrautgifts Glyphosat Ende 2023. Der Einsatz von Unkraut- und Schädlingsgiften soll insgesamt stark eingedämmt werden. Der Bauernverband moniert, statt kooperativer Lösungen werde auf Auflagen gesetzt./chs/sam/DP/he