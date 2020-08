Agrarminister beraten über bessere Tierhaltung

BERLIN (dpa-AFX) - Die Agrarminister von Bund und Ländern beraten am Donnerstag (11.00 Uhr) in Berlin darüber, wie das Leben von Schweinen, Kühen und anderen Nutztieren verbessert werden kann.



Bei der Sondersitzung zum Tierwohl geht es um Vorschläge, die ein sogenanntes Kompetenznetzwerk unter Leitung des früheren Bundesagrarministers Jochen Borchert (CDU) erarbeitet hat. Dazu gehört, Fleisch und andere tierische Produkte zu verteuern. Am Nachmittag will der Vorsitzende der Agrarministerkonferenz, der saarländische Umwelt- und Verbraucherschutzminister Reinhold Jost (SPD), die Ergebnisse der Beratung gemeinsam mit Borchert und Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) vorstellen./ted/DP/he