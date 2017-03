Agrarminister Schmidt: 'Brexit kein Anlass zur Schwarzmalerei'

BERLIN (dpa-AFX) - Für die deutsche Landwirtschaft ist der Brexit nach Einschätzung von Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) vor allem ein Exportthema.



"Großbritannien ist unser viertwichtigster Handelspartner und wir haben dort den höchsten Exportüberschuss. Letztendlich haben beide Seiten jedoch großes Interesse, dass der Handel weitergeht", erklärte Schmidt am Mittwoch in Berlin. Er sehe keinen "Anlass zur Schwarzmalerei". Das Ausscheiden Großbritanniens aus der EU sollte als Weckruf für die EU und die europäische Agrarpolitik verstanden werden, fügte er hinzu. "Wenn wir so weitermachen wie bisher, wird die Agrarpolitik auf europäischer Ebene an ihrer Regelungsdichte ersticken."/rh/DP/tos