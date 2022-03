Agrarexperte: Ökologische Landwirtschaft auch in Krise wichtig

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Auch angesichts einer befürchteten Anspannung auf den Lebensmittelmärkten wegen des Krieges in der Ukraine sollte die EU laut Experten weiterhin auf ökologische Landwirtschaft setzen. "Jetzt zu sagen, jetzt werfen wir unsere ganze Agrar- und Umweltpolitik über Bord und produzieren was der Teufel will, wäre für mich ein völlig falsches Signal", sagte der Leiter des Thünen-Instituts für Marktforschung, Martin Banse, der Deutschen Presse-Agentur.

Angesichts des Krieges gegen die Ukraine befürchten viele steigende Lebensmittelpreise. Dies liegt unter anderem daran, dass die Ukraine ein wichtiger Exporteur von Weizen ist. Außerdem könnte das für die Stickstoffdüngererzeugung wichtige Erdgas durch den Krieg teurer werden.

Banse sagte, man könne nicht so tun, als seien Probleme wie Klimawandel oder eine hohe Nitratbelastung im Grundwasser Schnee von gestern. "Erst das Fressen, dann die Moral, gilt an dieser Stelle nicht, denn wir haben in der europäischen Landwirtschaft riesige Herausforderungen zu managen", so Banse. Auch Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) hatte in einer Mitteilung am Sonntag betont, die stärkere Förderung für umweltfreundliche Lebensmittelproduktion zurückzudrehen, sei ein "Holzweg".

Der Koalitionspartner FDP drückt das anders aus: "Die EU-Agrarminister müssen den Aspekt der Welternährungssicherheit stärker denn je in den Blick nehmen", teilte Carina Konrad, stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende, mit. Sie befürchtet durch zunehmende Extensivierung - also weniger Dünger- und Pestizideinsatz oder Monokulturen - einen Ertragsrückgang. Nachhaltigkeit könne man durch Innovation und Technologien statt Produktionseinschränkungen erreichen, so die Politikerin./mjm/DP/zb