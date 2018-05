Agrarchemie 2017/18: Absatz und Umsätze weiter rückläufig / Jahrespressekonferenz des Industrieverbands Agrar heute in Frankfurt

Frankfurt/Main (ots) - Auf den Märkten für Pflanzenschutzmittelund Mineraldünger ist keine grundlegende Trendwende in Sicht. DieUmsätze der im Industrieverband Agrar e. V. (IVA) organisiertenUnternehmen der deutschen Pflanzenschutz-Industrie sind 2017 imVergleich zum Vorjahr abermals gesunken auf 1,385 Milliarden Euro(2016: 1,415 Mrd. Euro). Eine ähnliche Entwicklung hat auch derAbsatz von Stickstoffdüngern in Deutschland genommen. Die Absatzmengeerreichte in der Düngesaison 2016/17 ein Volumen von 1,66 MillionenTonnen (2015/16: 1,71 Mio. Tonnen, minus 3,1 Prozent).Mehr Zahlen und Hintergründe präsentiert der IVA heute (8. Mai)auf seiner Jahrespressekonferenz um 11 Uhr in Frankfurt am Main,VCI-Haus, Mainzer Landstraße 55 (>> Anmeldung:http://www.iva.de/iva-laedt-zur-jahrespressekonferenz-am-8-mai-2018).Der Industrieverband Agrar e. V. (IVA) vertritt die Interessen deragrochemischen Industrie in Deutschland. Zu den Geschäftsfeldern der54 Mitgliedsunternehmen gehören Pflanzenschutz, Pflanzenernährung,Biostimulantien und Schädlingsbekämpfung. Die vom IVA vertreteneBranche steht für innovative Produkte für eine moderne undnachhaltige Landwirtschaft.Pressekontakt:Industrieverband Agrar e. V., PressestelleMartin MayTel. +49 69 2556-1249 oder +49 151 54417692Fax +49 69 2556-1298E-Mail: may.iva@vci.dehttp://www.iva.dehttps://twitter.com/IVA_PresseOriginal-Content von: Industrieverband Agrar e.V., übermittelt durch news aktuell