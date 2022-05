Agrana Beteiligungs-Investoren können es immer noch nicht glauben

An der Börse Vienna notiert die Aktie Agrana Beteiligungs am 31.05.2022, 19:14 Uhr, mit dem Kurs von 16.55 EUR. Die Aktie der Agrana Beteiligungs wird dem Segment "Verpackte Lebensmittel und Fleisch" zugeordnet.

Nach einem bewährten Schema haben wir Agrana Beteiligungs auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Dividende: Derzeit schüttet Agrana Beteiligungs höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Nahrungsmittel. Der Unterschied beträgt 2,26 Prozentpunkte (5,09 % gegenüber 2,83 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Buy".

2. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Agrana Beteiligungs mit einem Wert von 21,23 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Nahrungsmittel" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 36,96 , womit sich ein Abstand von 43 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

3. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Agrana Beteiligungs-Aktie beträgt dieser aktuell 17,46 EUR. Der letzte Schlusskurs (16,55 EUR) liegt damit deutlich darunter (-5,21 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Agrana Beteiligungs somit eine "Sell"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Für diesen Wert (16,79 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,43 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Agrana Beteiligungs-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. In Summe wird Agrana Beteiligungs auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Hold"-Rating versehen.