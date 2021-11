Agrana Beteiligungs Aktie: Wann tut sich was?

An der Heimatbörse Vienna notiert Agrana Beteiligungs per 19.11.2021, 18:43 Uhr bei 18.14 EUR. Agrana Beteiligungs zählt zum Segment "Verpackte Lebensmittel und Fleisch".

Nach einem bewährten Schema haben wir Agrana Beteiligungs auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Agrana Beteiligungs wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert. An einem Tag zeigte das Stimmungsbarometer auf rot, positve Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt zwei Tagen. In den vergangenen ein, zwei Tagen sind es ebenfalls vor allem negative Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Sell"-Einschätzung. Dadurch erhält Agrana Beteiligungs auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Sell"-Bewertung.

2. Dividende: Bei einer Dividende von 4,62 % ist Agrana Beteiligungs im Vergleich zum Branchendurchschnitt Nahrungsmittel (2,4 %) bezüglich der Ausschüttung höher zu bewerten, da die Differenz 2,23 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Buy" ableiten.

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Agrana Beteiligungs mit einem Wert von 21,71 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Nahrungsmittel" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 34,8 , womit sich ein Abstand von 38 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Agrana Beteiligungs-Analyse vom 21.11. liefert die Antwort:

Wie wird sich Agrana Beteiligungs jetzt weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Agrana Beteiligungs Aktie.

Agrana Beteiligungs: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...