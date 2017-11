Die Agrana Aktie trifft die Erwartungen!

Weitere Suchergebnisse zu "Agrana":

Liebe Leser,

Agrana hat mit seinen Halbjahreszahlen die Erwartungen getroffen. Der Umsatz stieg um 3,2% und der Gewinn um 57%. Während die Sparten Zucker und Stärke gewachsen sind, lag der Umsatz in der Sparte Frucht leicht unter Vorjahresniveau. Ihre Rentabilität haben alle Sparten verbessert. Konzernweit stieg das Betriebsergebnis um 44,5% auf 130,6 Mio €. Die weiteren Aussichten sind insgesamt gut, in den einzelnen Sparten jedoch unterschiedlich. Expertenschätzungen zufolge wird es in diesem Jahr auf dem Weltmarkt für Zucker zu einem Produktionsüberschuss kommen.

Europa und Nordamerika sind gesättigt und stagnieren

Hintergrund sind hohe bis sehr hohe Erntemengen in den Hauptanbaugebieten, vor allem in Brasilien. Dem damit verbundenen Preisdruck in seiner Zucker-Sparte kann Agrana aber mit Kostensenkungen begegnen. Besser ist das Umfeld in der Sparte Stärke. Zum einen entwickelt sich die Lebensmittelindustrie robust, zum anderen bewegt sich die Nachfrage der Kunden aus der Papier- und Wellpappeindustrie nach wie vor auf hohem Niveau, weil der Online-Handel stetig wächst.

Auch im Bereich Bioethanol rechnet Agrana trotz hoher Volatilität mit Verkaufspreisen über Vorjahresniveau. In der Sparte Frucht erwartet der Konzern hohe Wachstumsraten in Asien, Afrika und dem Nahen Osten. Europa und Nordamerika sind dagegen gesättigt und stagnieren. Alles in allem erwartet der Konzern im Gesamtjahr ein moderates Umsatzwachstum und einen deutlichen Anstieg des operativen Ergebnisses.

Jetzt wird das Geheimnis alter Börsen-Millionäre gelüftet…

… denn heute können Sie den Bestseller: „Börsenrente: Reich im Ruhestand!“ von Börsen-Guru Volker Gelfarth kostenlos anfordern. Während andere Anleger für dieses Meisterwerk 39,90 Euro zahlen müssen, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit Übernahmen reich an der Börse werden.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.