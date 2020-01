AgraFlora Aktie: War es das schon?

Mitte Januar setzte die Aktie von AgraFlora nach langer Talfahrt endlich wieder zu einer Erholung an. Allem Anschein nach war die gute Laune bei den Anlegern aber nicht von Dauer. Nachdem am Freitag Verluste in Höhe von 6,85 Prozent zu beklagen waren, gerät der Aufwärtstrend bereits wieder in Gefahr. Dafür verantwortlich dürften zahlreiche negative Analystenkommentare rund um den Cannabismarkt sein.

