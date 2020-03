AgraFlora Aktie: Genetisch veränderte Pflanzen?

Ein Trauerspiel ist der Blick auf den Chart der Aktie von AgraFlora Organics International Inc. (kurz “AgraFlora”). Was gibt es an Neuigkeiten? Das Unternehmen teilte vor kurzem mit, dass eines der eigenen Tochterunternehmen (die „Propagation Services Canada Inc.“) ein Portfolio von sogenannten „elite live-plant cannabis genetics“ kaufen will bzw. schon gekauft hat. Ob die daraus resultierenden Cannabis-Pflanzen dann schneller wachsen oder ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung