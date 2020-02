AgraFlora Aktie: Der Blick in den Abgrund!

Für Anleger von AgraFlora ist weiterhin nichts zu holen. Die Aktie des Unternehmens befindet sich in einem nicht aufhören wollenden Abwärtstrend, welcher am Donnerstag erneut zu Verlusten führte. Um mehr als sieben Prozent ging es an diesem Tage bergab, die Kurse verschlechterten sich bis auf 0,06 Euro. AgraFlora geht damit mit großen Schritten auf die Bedeutungslosigkeit zu.

