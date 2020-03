AgraFlora Aktie: Am Boden zerstört!

AgraFlora gesellte sich am Mittwoch zu der langen Liste von Titeln, die neue Tiefststände erreichten. Um fast zehn Prozent ging es für die Aktie des Unternehmens abwärts, mit 0,037 Euro notiert diese bedenklich nahe an der Bedeutungslosigkeit. Trotz der geringen Kurse ist mit einer baldigen Erholung nicht zu rechnen. Stattdessen könnte es gut und gerne noch weiter in Richtung Kurskeller gehen.

Finger ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung