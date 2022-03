Agorapulse lanciert bahnbrechende Funktion zur Messung der geschäftlichen Auswirkungen von Social Media

Paris, 16. März 2022 (ots/PRNewswire) -Agorapulse, eine führende Plattform für das Management sozialer Medien, gab heute die Einführung einer branchenweit einmaligen neuen Funktion für die Kommunikation der geschäftlichen Auswirkungen sozialer Medien bekannt. Die Ankündigung wurde von Emeric Ernoult, Gründer und CEO von Agorapulse, während einer Grundsatzrede auf der Social Media Marketing World in San Diego, Kalifornien, gemacht.Die neue Funktion von Agorapulse gibt digitalen Vermarktern und Agenturen die Möglichkeit, die geschäftlichen Auswirkungen von Social Media nachzuweisen, einschließlich Verkäufe, Leads und Besucherverhalten. Diese Informationen sind für Vermarkter, ihre Kunden und Marken von entscheidender Bedeutung, denn sie ermöglichen es ihnen, genau zu wissen, welche Inhalte, Plattformen und Strategien den besten ROI erzielen, sodass sie datengestützte Entscheidungen treffen können. Bislang musste man sich bei der Erfassung dieser Daten mit Google Analytics herumschlagen, mehrere Tabellen verwalten und Hunderte von UTMs im Auge behalten.Automatisierte UTMs und einfach zu lesende Berichte machen es einfach, eine zusammenhängende Erfolgsgeschichte in den sozialen Medien mit den Stakeholdern zu teilen - ohne ein Google Analytics-Experte zu sein. Vorbei sind die Zeiten, in denen es unmöglich war, den Wert der Social-Media-Aktivitäten eines Unternehmens zu beziffern. Diese neue Funktion beweist ein für alle Mal den Wert, den die sozialen Medien für das Endergebnis eines Unternehmens haben.„Den ROI von Social Media nachweisen zu können, bedeutet mehr als das Zählen von Likes und Kommentaren", sagt Emeric Ernoult, Gründer und CEO von Agorapulse. „Social-Media-Verantwortliche können nun eine klare Linie zwischen ihren Bemühungen und den damit erzielten Einnahmen ziehen. Das bedeutet größere Budgets, mehr Teammitglieder und einen Platz am Tisch, wenn strategische Pläne gemacht werdenÜber AgorapulseDie Verbindung steht im Mittelpunkt der menschlichen Erfahrung. Im antiken Griechenland fanden diese Verbindungen auf öffentlichen Plätzen, der Agora, statt, und unser Name zeugt von der Bedeutung, die diese Versammlungsorte in unserem Leben haben. Heute sind die Plattformen der sozialen Medien ein moderner Dorfplatz, auf dem Menschen aus der ganzen Welt einkaufen, Liebe finden, Kunst schaffen und andere treffen, die ihre Leidenschaften teilen. Diese Millionen von Interaktionen pro Tag bilden das schlagende Herz unseres modernen Lebens, den Puls , der uns alle miteinander verbindet. Um das Beste aus diesen Momenten zu machen, verlassen sich Social-Media-Profis auf Agorapulse, eine leistungsstarke Social-Media-Management-Plattform, die es einfach macht, zu posten, zuzuhören und sich zu engagieren, damit sie sich auf das konzentrieren können, was sie lieben: alltägliche Interaktionen in sinnvolle Verbindungen zu verwandeln.Theresa@Agorapulse.comMedienkontakt:Theresa Anderson407.505.8549Theresa@Agorapulse.comOriginal-Content von: Agorapulse, übermittelt durch news aktuell