Agora präsentiert Flexible Classrooms auf der Learntec 2022 in Karlsruhe

Berlin (ots/PRNewswire) -Agora, Inc. (NASDAQ: API), Pionier und führende Plattform für Echtzeit-APIs, wird vom 31. Mai bis 2. Juni 2022 auf der Learntec in Karlsruhe sein Portfolio an E-Learning und Real-Time Engagement Tools vorstellen. Die Learntec in Karlsruhe ist Europas führende Konferenz für digitale Bildung in Schule, Hochschule und Beruf.Agora wird Flexible Classrooms auf Basis von Real-Time-Engagement (RTE) mit extrem niedriger Latenz vorstellen und zeigen, wie Schulen, Organisationen und Unternehmen das virtuelle Klassenzimmer für jede Hardware und jede Klassengröße mit Hilfe von Tools für Live-Unterrichte, Klassenmanagement und Kollaborationen anpassen könnenDas benutzerdefinierte virtuelle Klassenzimmer funktioniert weltweit und auf jede Größenordnung skalierbar. Zu den effizienzsteigernden Tools des Unterrichts gehören: interaktive Whiteboards, Kommentarwerkzeuge, Gruppenräume sowie interaktive Medien und Animationen.Ziel sind fesselnde und interaktive Sitzungen, in denen Lehrer und Schüler in Echtzeit Feedback geben können.„Die Art wie wir arbeiten, miteinander interagieren oder lernen hat sich im letzten Jahrzehnt besonders in den letzten 2 Jahren durch fortschreitende Technologie stark verändert. So haben Pädagogen und Studenten erkannt, dass traditionelles Lernen im Klassenzimmer nicht skalierbar und stark eingeschränkt ist.Durch den Einsatz von Live-Video- und Audiotechnologie schaffen wir eine Lernerfahrung, die nicht mehr durch Faktoren wie Klassengröße, geografische Lage, oder Zugang zu Institutionen eingeschränkt ist.", so Ali Nhari, Head of EMEA bei Agora.Einige Fallstudien und Beispiele dafür, wie Agora Edtech-Unternehmen und der Bildungsindustrie bei der Implementierung von Live-Video-, Sprach- und interaktiven Videolösungen geholfen hat, sind:Tandem - das in Berlin ansässige Unternehmen entwickelte eine Anwendung, die Sprachschüler rund um den Globus miteinander verbindet.Zehn Millionen Mitglieder nutzen derzeit die Plattform, die es Einzelpersonen ermöglicht, sich über Text-, Audio- und Videochats zu vernetzen, um neue Sprachen zu lernen. Derzeit sind mehr als 300 Sprachen verfügbar, darunter auch fiktive Sprachen und die Gebärdensprache. Agora hat einen Live-Audio-Raum eingerichtet, in dem mehrere Anwender in Echtzeit miteinander kommunizieren können. Bei den sogenannten „Tandem-Partys" können die Nutzer als Zuhörer an der Sprachparty teilnehmen oder sich dem Gastgeber auf der Bühne anschließen."Die Zusammenarbeit mit Agora verlief bisher völlig reibungslos. Wir erhielten ausgezeichnete Unterstützung bei der Integration der SDK und die Anrufqualität ist seitdem äußerst beeindruckend", so Lazlo Barclay, Produktmanager bei Tandem.Auch das französische Bildungs- und Robotikunternehmen BlueFrog Robotics mit seinem emotionalen KI-Roboter Buddy, wird von Agoras RTE-Plattform unterstützt.1750 Buddy-Roboter wurden, auf Empfehlung von First Lady Brigitte Macron, vom französischen Bildungsministerium für den Einsatz in Krankenhäusern angeschafft, um Kindern den Zugang und die Kommunikation mit ihren Klassenkameraden, während Ihres Krankenhausaufenthaltes zu ermöglichen.Um mehr über das „Flexible Klassenzimmer" von Agora auf der Learntec zu erfahren, besuchen Sie das Team in Halle 1 am Stand 40###Für weitere Information finden Sie im Web unter www.agora.ioÜber AgoraAgora ist das führende Unternehmen für Real Time Engagement-Plattformen als Service (RTE PaaS).Die Plattform von Agora bietet Entwicklern einfache, flexible und leistungsstarke Programmierschnittstellen (APIs), um Echtzeit-Video- und Sprachinteraktionen in ihre Anwendungen einzubinden.