Agora Energiewende: 2017 brachte Rekorde bei Erneuerbaren Energien, aber erneut keinerlei Fortschritte beim Klimaschutz

Berlin (ots) - Erneuerbare Energien waren im Jahr 2017 aufRekordkurs: 36,1 Prozent des Stroms wurden von Windkraft-, Biomasse-,Solar- und Wasserkraftanlagen geliefert. Das sind 3,8 Prozentpunktemehr als 2016 - einen stärkeren Zuwachs gab es noch nie. Dazu hat vorallem die Windenergie beigetragen: sowohl aufgrund des weiterenZubaus als auch infolge guter Windbedingungen 2017. Damit wurdeerstmals mehr Strom aus Wind produziert als aus Steinkohle undAtomkraft. Diese fielen auf das niedrigste Niveau seit 1990. Daszeigt die die Studie "Die Energiewende im Stromsektor: Stand derDinge 2017", die Agora Energiewende jetzt vorgelegt hat.Die Energiewende kommt damit beim Zuwachs der Erneuerbare Energienund beim Ausstieg aus der Atomenergie gut voran. Eine schlechteBilanz war 2017 jedoch bei den Treibhausgasemissionen zu verzeichnen:Das dritte Jahr in Folge stagnierte der Ausstoß des klimaschädlichenCO2, statt wie geplant zu sinken. Denn während im Stromsektor dieEmissionen infolge des Rückgangs der Steinkohleverstromung 2017leicht zurückgingen, stiegen sie im Verkehrs-, Gebäude- undIndustriesektor aufgrund des höheren Mineralöl- und Erdgasverbrauchs."Der gegenwärtige Trend läuft darauf hinaus, dass Deutschland im Jahr2020 seine Emissionen nur um 30 Prozent statt wie geplant um 40Prozent gegenüber 1990 vermindert", sagt Dr. Patrick Graichen,Direktor von Agora Energiewende.Wesentliche Ursache hierfür ist die Entwicklung beimEnergieverbrauch: Im vergangenen Jahr wurde 0,8 Prozent mehr Energieverbraucht als 2016 - Strom, Diesel und Erdgas legten zu. Es wirddamit nahezu unmöglich, die von der Bundesregierung im Energiekonzept2010 beschlossenen Energieeffizienzziele für 2020 (minus 20 ProzentPrimärenergie- und minus 10 Prozent Stromverbrauch gegenüber 2008) zuerreichen. "Die Energieeffizienz-Fortschritte sind zu gering, umzusätzliche Verbräuche aus Wirtschafts- und Bevölkerungswachstumauszugleichen oder sogar zu überkompensieren", sagt Graichen. Auchdie Stromverkäufe ins Ausland sind erneut gestiegen: Mehr als 60Terawattstunden Strom wurden im Jahr 2017 per Saldo exportiert, dasentspricht rund 10 Prozent des in Deutschland verbrauchten Stroms.Der Grund: Da Deutschland die zweitniedrigsten BörsenstrompreiseEuropas hat, lohnt es sich für Deutschlands Kohle- undGaskraftwerksbetreiber, ihren Strom an unsere Nachbarn zu verkaufen.Die Erlöse hierfür beliefen sich unterm Strich auf etwa 1,4Milliarden Euro - die oft besondere Aufmerksamkeit bekommendenStunden mit negativen Strompreisen fallen in der Gesamtbilanzhingegen kaum ins Gewicht.Die Börsenstrompreise 2017 stiegen im Vergleich zu 2016 aufgrundhöherer Importpreise für Kohle und Erdgas leicht. Haushaltsstromdürfte 2018 im Schnitt daher um 1,4 Prozent mehr kosten und erstmalsdie Marke von 30 Cent pro Kilowattstunde überspringen. Im Gegensatzdazu haben die Erneuerbare-Energien-Auktionen 2017 gezeigt, wiebillig Wind- und Solarstrom inzwischen sind: Die garantiertenVergütungen für die Kilowattstunde Solarstrom sanken auf unter 5Cent, für Windkraft-Onshore auf unter 4 Cent und die fürWindkraft-Offshore auf unter 2 Cent. Damit ist Strom ausleistungsstarken neuen Erneuerbare-Energien-Anlagen nunmehr durchweggünstiger als Strom aus neuen konventionellen Kraftwerken."Bei den Erneuerbaren Energien sind wir 2017 mit Blick auf Ausbauund Kostensenkung gut vorangekommen. Beim Klimaschutz steht dasVorreiterland Deutschland jedoch kurz vor dem Scheitern. Dies hatdrei Ursachen: Erstens steigen die Emissionen im Verkehr, vor allemim Güterverkehr seit Jahren an; zweitens steigert die Industrie ihreEffizienz nicht in dem Maße wie sie ihre Produktion erhöht; unddrittens verbleibt der CO2-schädlichste Energieträger, dieBraunkohle, auf konstant hohem Niveau. Wenn die neue Regierung hiernicht schnell gegensteuert, wird Deutschland seine Klimaschutzzielefür 2020 und auch für 2030 massiv verfehlen", mahnt Agora-DirektorPatrick Graichen.Die Studie "Die Energiewende im Stromsektor: Stand der Dinge 2017"steht unter www.agora-energiewende.de zum kostenfreien Downloadbereit. Die rund 60-seitige Publikation beschreibt in zehn Kapitelnmit zahlreichen Abbildungen die wesentlichen Trends. Sie basiert aufaktuell verfügbaren Daten aus zahlreichen öffentlichen Quellen.Agora Energiewende ist eine gemeinsame Initiative der StiftungMercator und der European Climate Foundation.Pressekontakt:Christoph Podewils, Leiter KommunikationTel: 030/700 1435 - 110christoph.podewils@agora-energiewende.deOriginal-Content von: Agora Energiewende, übermittelt durch news aktuell