Agnico Eagle Mines: Mit gemischten Q1-Ergebnissen!

Agnico Eagle Mines hat am Donnerstagabend die Ergebnisse per erstes Quartal 2018 präsentiert. Diese sind gemischt ausgefallen. Während man die Prognosen der Analysten für den Umsatz übertreffen konnte, wurden sie beim Ergebnis je Aktie leider verfehlt. Dennoch, die Aktie weist im europäischen Handel am Freitagvormittag eine leicht positive Entwicklung auf, die sich aber nicht recht impulsiv darstellt. Es ist daher anzunehmen, ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von David Iusow.