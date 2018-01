Agnico Eagle Mines: Der Stand der Dinge!

Lieber Leser,

der Start des neuen Jahres verlief für den Großteil der Gold- und Silberminenwerte positiv. Grund für diese Entwicklung ist der Anstieg im Gold- und Silberpreis. Der Goldpreis gewann in der ersten Woche des Jahres 0,93 % an Wert. In den vergangenen vier Wochen hat der Goldpreis um 5,66 % auf aktuell 1.316 US-Dollar je Feinunze zugelegt. Für die Agnico Eagle Mines Aktie steht für denselben Zeitraum ein Plus von knapp über 10 % zu Buche.

Charttechnisch noch einige Hürden zu bewältigen

Charttechnisch betrachtet bewegt sich die Aktie nun wieder in der oberen Hälfte der längerfristigen Konsolidierung und über dem 100-Wochen-Durchschnitt. Eine Trendlinie verläuft bei 49,60 US-Dollar je Aktie und damit ca. 5 % vom aktuellen Preisniveau höher. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die nächsten zwölf Monate liegt bei 55,6 US-Dollar je Aktie. Der durchschnittliche Zielkurs ist seit Januar 2017 von einem Tief bei 51 US-Dollar gestiegen. Von 17 Analysten bewerten derzeit 10 Analysten die Aktie mit “Kaufen”.

Operativ positive Aussichten

Die Projektpipeline von AEM gehört zu den stärksten innerhalb der Branche. Auch operativ konnte das Unternehmen in 2017 überzeugen. Im Rahmen der Quartalsergebnisse im September hat das Unternehmen den aktuellen Stand bezüglich der aktuellen Explorationsprojekte bekannt gegeben und damit die positiven Erwartungen an kurz- bis mittelfristig steigende Produktion bestätigt. Gemäß dem erwarteten EV/EBITDA gehört das Unternehmen derzeit mit 10,6 jedoch zu den am höchsten bewerteten unter den Peers. Das durchschnittliche EV/EBITDA liegt bei 6,99.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.