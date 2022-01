Agnico Eagle Mines-Aktie: Wird es besser?

In Zeiten von Klimawandel, Erderwärmung, zahlreichen Naturkatastrophen und Co ist ein Engagement in Unternehmen, die nicht unbedingt mit einem grünen Daumen punkten können, nicht immer einfach zu verteidigen. Auch die Renditen solcher Aktien lassen manchmal zu wünschen über. Trotz alledem sollte man die Branchen an und für sich nicht ohne Weiteres abschreiben.

Denn immer wieder tauchen Kandidaten auf, für die sich ein ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung