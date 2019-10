Agnes Obel kündigt neues Album Myopia an (FOTO)

Berlin (ots) -»Für mich ist Myopia ein Album über Vertrauen und Zweifel. Kannst du dir selbstvertrauen oder nicht? Kannst du deinem eigenen Urteil vertrauen? Kannst dudarauf vertrauen, dass du das Richtige tust? Kannst du deinen Instinkten unddeinen Gefühlen vertrauen? Oder sind deine Gefühle verzerrt?« - Agnes ObelSeit fast zehn Jahren zählt Agnes Obel zu den unabhängigen und eigenwilligenKünstlern der Gegenwartsmusik. Nun meldet sie sich mit einer neuen Arbeit zurückund veröffentlicht ihre Single »Island Of Doom« aus dem mit Spannung erwartetenAlbum Myopia.Myopia erscheint am 21. Februar 2020 bei Deutsche Grammophon.Wie schon bei früheren Alben (Philharmonics, Aventine und Citizen Of Glass), dieAgnes Obel im Alleingang in ihrem Berliner Studio schuf, zog sich die Musikerinauch für diese Arbeit in eine selbst auferlegte kreative Isolation zurück. Alleäußeren Einflüsse und Ablenkungen wollte sie ausblenden, während sie mit demSchreiben, der Aufnahme und dem Abmischen beschäftigt war.»Sämtliche Alben, an denen ich gearbeitet habe, verlangten, dass ich eine ArtBlase schaffe, in der sich alles nur noch um das Album dreht.« Agnes Obel»Für mich ist die Produktion fest verknüpft mit dem Text und der Geschichtehinter den Songs«, sagt sie. Und genau das macht ihre Musik so überzeugend - wiesich auf Myopia zeigt. »Paradoxerweise muss ich meine eigene Myopie schaffen, umMusik zu machen.« Obel experimentierte bei der Aufnahme mit Bearbeitungen undVerzerrungen, mit den Tonhöhen von Gesang, Streichern, Klavier, Celesta undLuthéal-Klavier. Dabei fand sie Wege, diese Elemente miteinander zuverschmelzen, sie zur Einheit werden zu lassen und sie so einzusetzen, dass mansich wohlfühlt bei dem Klang, den sie auf Myopia hervorbringt.Agnes Obels Musik kann oft einen Monolog von quasi dystopischen aktuellenNachrichten kuratieren - er betrifft uns alle -, zugleich aber ist der Inhaltvon »Island Of Doom« sehr viel persönlicher. Die Künstlerin sagt: »Die Elementedes Songs sind tiefer gestimmtes Klavier, Cello-Pizzicato und Gesang, dasKlangniveau der Chöre ist mal höher, mal tiefer ... Wenn jemand stirbt, der dirnahesteht, ist es nach meiner Erfahrung einfach unmöglich zu begreifen, dass dunie wieder mit ihm sprechen oder ihn erreichen kannst, nie wieder. In vielerleiHinsicht ist er immer am Leben, denn in deinem Bewusstsein hat sich nichtsgeändert, er ist immer noch da wie alle anderen, die du kennst.«Das offizielle Musikvideo, das »Island Of Doom« begleitet, erscheint ebenfallsheute.Das von Obels langjährigem Partner Alex Brüel Flagstad geschaffene Video setztdas Erlebnis und das Geheimnis von Myopia - zu Deutsch »Kurzsichtigkeit« -perfekt um.Agnes Obel geht im Frühjahr 2020 auf Europatournee und ist im April und Mai alsSpecial Guest mit der Gruppe Dead Can Dance auf einer Tournee durch Nordamerika.Pressekontakt:Bisseh AkaméHead of Promotion & Label CommunicationDeutsche Grammophon GmbHOffice: +49 30 52007 2975Email: Bisseh.Akame@umusic.comOriginal-Content von: Universal Music Entertainment GmbH, übermittelt durch news aktuell