Agilyx-Aktie: Das sollte jetzt nicht passieren

Die Aktie der Agilyx AS droht aktuell ein weiteres Mal daran zu scheitern, den im Anschluss an das Hoch vom 20. Januar bei 5,55 Euro begonnenen Abwärtstrend zu beenden. Er hatte die Aktie im Frühjahr unter den 50-Tagedurchschnitt zurückfallen lassen und am 14. Mai bei 2,06 Euro ein Tief ausbilden lassen.

Seitdem vollzogen die Käufer einen neuen Anstieg.



