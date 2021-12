Agilyx-Aktie: Der nächste Versuch!

Als ich das letzte Mal einen Blick auf die Agilyx-Aktie warf, hatte die noch schwer mit einem Widerstand bei 3,40 Euro zu kämpfen. Jener wurde just am Freitag zunächst überwunden und am Wochenende zeigten sich ganze 3,46 Euro auf den Anzeigetafeln.

Das ist für den Moment als ein Sieg der Bullen zu verbuchen, vielleicht aber noch nicht ganz als der letztendliche Durchbruch.



