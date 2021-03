Agilyx-Aktie: Zunächst festgefahren

Kurzfristig hängen die Bullen bei der Aktie der Agilyx AS fest, denn es ist ihnen weder in der Vorwoche noch in dieser Woche gelungen, einen signifikanten Anstieg über den 50-Tagedurchschnitt bei 3,87 Euro zu vollziehen. Dieser war Mitte Februar erreicht und unterschritten worden, als sich die nach dem Hoch vom 20. Januar bei 5,55 Euro begonnene Abwärtsbewegung fortsetzte.

