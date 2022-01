Agilyx-Aktie: Vollstart in 2022!

Die Agilyx-Aktie konnte sensationell in das neue Jahr starten. Knapp vier Prozent hat das Wertpapier am 3. Januar wettgemacht. Aktuell notiert es bei 3,60 Euro. Zwar ist die Aktie noch ein wenig vom 52-Wochen-Hoch von 4,00 Euro entfernt, der Jahresanstieg lässt sich aber in jedem Fall sehen! Mit 22-prozentigen Gewinnen konnten Anteilseigner das Jahr beenden.

