Agilyx-Aktie: Das Visier wird gelüftet!

Der Kurs der Agilyx Aktie will nicht standhalten. Die Tendenz geht nach unten. Das hält jetzt schon drei Wochen so an, aktuell notiert das Papier in Stuttgart unter 3,30 Euro. Ein Aufwärtstrend ist nicht zu erkennen. Ist Agilyx bei den Anlegern inzwischen abgemeldet?

Die Informationspolitik der Norweger ist zurückhaltend. Über die Arbeit des Unternehmens ist nur häppchenweise etwas zu erfahren.



