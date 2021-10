Agilyx-Aktie: Ein September zum Vergessen!

Bei der Aktie des norwegischen Recycling-Unternehmens Agilyx stehen die Zeichen seit Anfang September wieder auf Verkaufen. Zuvor war eine Zwischenerholung in der Spitze bis auf 35 Norwegische Kronen (NOK) vorgedrungen, vom dortigen Widerstandsbereich aber wieder nach unten abgeprallt. Seither befindet sich das Papier fest in Bärenhand. In der vergangenen Woche durchbrach der Kurs den Supportbereich bei 30,10/30 NOK und fiel anschließend ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



