Agilyx-Aktie: Kaufen, Halten oder Verkaufen?

Nach einer langwierigen Abwärtsbewegung hat die Aktie des norwegischen Recycling-Unternehmens Agilyx in den letzten Wochen eine erfolgreiche Bodenbildung im Bereich der 24-NOK-Marke herbeigeführt. Seit einigen Tagen befindet sich das Papier wieder deutlich im Aufschwung. So stehen seit dem 12. August Kurszuwächse von fast 40 Prozent zu Buche. Zuletzt ist es gelungen, einen weiteren Widerstand bei 32,95 NOK zu überwinden. Am Freitag ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



