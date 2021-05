Agilyx-Aktie: Gelingt jetzt eine Stabilisierung?

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Bis zum 20. Januar konnte die Aktie der Agilyx AS den im Vorjahr gestarteten Anstieg fortsetzen und dabei in der Spitze auf ein Hoch bei 5,55 Euro vordringen. Anschließend ging der Wert in eine dynamische Abwärtsbewegung über. Sie konnte bis zum heutigen Tag noch nicht beendet werden.

Ein erstes Tief wurde am 8. März bei 3,11 Euro ausgebildet. Es führte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung