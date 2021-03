Agilyx-Aktie: Alle Hoffnung verloren?

Nachdem das Unternehmen an die Börse gegangen ist, entwickelte sich der Kurs zunächst sehr solide. In nicht einmal einem Monat kam es zu einem Anstieg von über 30 %. Bei 5,4 Euro bildete sich das erste Allzeithoch. Auch das Handelsvolumen stieg an und die Agilyx Aktie wurde immer mehr gehandelt. Dies zeigt auch der VPT mit einem stetigen Anstieg nach oben.