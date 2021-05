Agilyx-Aktie: Die Aktie wird von den Bären in Grund und Boden gestampft

Einen massiven Abverkauf erlebt die Aktie der Agilyx AS bereits, seitdem der Kurs am 20. Januar bei 5,55 Euro sein Jahreshoch ausbilden konnte. Im Anschluss ließ eine dynamische Abwärtswelle den Kurs bis zum 8. März auf ein Tief bei 3,11 Euro zurückfallen. Hier startete eine Erholung. Sie ermöglichte einen Wiederanstieg bis an den 50-Tagedurchschnitt.

Da dieser im März und auch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung