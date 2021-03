Agilyx AS: Gelingt jetzt ein Trendwechsel?

Im Dezember und im Januar konnte die Aktie der Agilyx AS einen dynamischen Anstieg vollziehen und dabei bis zum 20. Januar in der Spitze auf ein Hoch bei 5,55 Euro vordringen. Es veranlasste die Anleger jedoch dazu, ihre Gewinne mitzunehmen. Der Kurs ging in eine neue Abwärtsbewegung über und bildete am 28. Januar bei 4,08 Euro auf dem 50-Tagedurchschnitt ein ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung