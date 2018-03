Agilität ist keine Frage des Alters / 8. Demografiekongress geht Altersstereotypen auf den Grund (FOTO)

Frankfurt (ots) -Unter dem Motto "Miteinander innovativ - Generationen im Takt"beleuchtet der 8. Demografiekongress das Zusammenarbeiten undZusammenleben unterschiedlicher Altersgruppen.Laut einer Studie der Unternehmensberatung nextpractice, dieKeynotespeaker und Mitgründer Frank Schomburg vor rund 400Teilnehmern in der IHK Frankfurt vorstellte, ist unsere heutigeArbeitswelt von einer äußerst komplexen Wertelandschaft geprägt. ImKontext der Digitalisierung wurden zum Beispiel große Unterschiede inden Haltungen der Menschen identifiziert: so gibt es z. B. auf dereinen Seite die Jüngeren, die glauben, dass die Älteren in derTransformation nicht mitkommen, auf der anderen die Älteren, die sichhäufig selbst als nicht digitalkompetent einschätzen, sich jedochgrundsätzlich als lernbereit zeigen. "Im Moment beobachten wir eineimmer massivere Polarisierung nach dem Motto: Bist du auch einAgilist?" so Schomburg. Das beginne bei Unternehmen, die sich jungeStart-ups einkaufen, im Irrglauben, dadurch agile Kompetenzen zugewinnen. Und ende in der Gesellschaft, die sich von einemkollektiven Wir zu einem individuellen Ich entwickelt. "Der durchdigitale Innovationen getriebene Wandel, so Schomburg weiter, istjedoch keine Altersfrage, er ist vielmehr eine Frage der Kultur - desgemeinsamen Miteinanders. Und in diesem Kontext müssen die Menschenunbedingt wieder zum gemeinsamen Diskurs zurückfinden."Detlef Lamm, Vorstandsvorsitzender der AOK Hessen, sieht sich vorähnliche Herausforderungen gestellt. Die Digitalisierung ist für dieAOK Hessen von großer Bedeutung. Das Unternehmen verliertalterungsbedingt wertvolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. "Wirkönnen diese Menschen längst nicht alle durch neue Beschäftigteersetzen, weil es die am Arbeitsmarkt nicht mehr gibt. Imdemografischen Wandel setzen wir auf Generationenvielfalt, denn alleAltersgruppen verfügen über besondere Talente, Befähigungen undErfahrungen, die es zu wertschätzen und zu nutzen gilt", so Lamm.Dafür würden alle Generationen im Unternehmen gebraucht.Inspiration, wie ein Miteinander der Generationen praktischgelingt, gab es dabei nicht nur von der Krankenkasse, sondern allenvoran von KMU.Pascoe Naturmedizin, Platz 1 in Sachen Arbeitgeberattraktivität inDeutschland und Platz 8 in Europa, verriet, wie man ein so tollesFeedback seiner Mitarbeiter bekommt und gleichzeitig dieGesundheitsquote im Unternehmen über 50 Prozent desBranchendurchschnitts liegt: "Wertschätzen Sie Ihre Mitarbeiter, dennsie stellen Ihnen das Wertvollste zur Verfügung, was sie haben: einenTeil ihrer Lebenszeit und ihr Know-how. Wir Führungskräfte sind dafürverantwortlich, unseren Mitarbeitern einen Sinn für ihre Arbeit zugeben und sie gemäß ihrer Stärken einzusetzen", so Annette Pascoe,Geschäftsführerin bei Pascoe. Diese Prinzipien bewährten sich auch inder Digitalisierung, sagte Pascoe weiter. So sei der Facebook-Accountmit über 325.000 Followern "selbstverständlich ein Gemeinschaftswerkvon Jung und Alt".Und Handwerksbetriebe wie Elektro Ehinger GmbH oder derMetzgerbetrieb Fleischeslust stellten ihre guten Lösungen für einfunktionierendes Mentoringship aus Lehrender und Lernender vor - unddabei dürfen sich die Generationen gerne abwechseln. Auch aufkommunaler Ebene ist ein neues Miteinander gefragt. Damit nicht nurzwischen den Generationen Gerechtigkeit besteht, sondern auchzwischen Stadt und Land. Und das gestörte Rhythmusgefühl macht sichhier vor allem an einem Punkt fest: Fläche. Es ist der Anspruch vonPolitik und Verwaltung, dass der Dreiklang aus Wohnen, Leben undArbeiten überall in FrankfurtRheinMain stimmig ist. WelcheVoraussetzungen dafür erfüllt sein müssen, diskutierten u.a. ThomasHorn, Verbandsdirektor des Regionalverbandes FrankfurtRheinMain,Jürgen Rogg, Bürgermeister der Kreisstadt Dietzenbach sowie Dr. h.c.Thomas M. Reimann, Vorstandsvorsitzender der ALEA Hoch- undIndustriebau AG. Laut Horn ständen gemäß gültigem RegionalenFlächennutzungsplan genügend Bauflächen in der Region zur Verfügung,diese würden aber nur teilweise tatsächlich in Anspruch genommen. "Inder Wachstumsregion FrankfurtRheinMain sind immer mehr Bürger undUnternehmen mit ausreichend Fläche für das Wohnen und Arbeiten zuversorgen. Ein wichtiges Ziel muss deshalb sein, die Hemmnisse fürdas Bauen von Wohngebäuden und Gewerbebetrieben abzubauen", sagt derVerbandsdirektor.Schnelligkeit ist das Stichwort für Jürgen Rogg, Bürgermeister derKreisstadt Dietzenbach. "Mit unserer Glasfaserinitiative haben wirschnelles Internet für alle Unternehmen geschaffen und ausDietzenbach eine Gigabit-City gemacht." Rogg sieht darin auch einenWeg, wie das Gefälle zwischen Peripherie und Zentrum verringertwerden könnte: "Es lohnt sich darüber zu diskutieren, wie dieMetropolregion hier mit Kooperationen weiter kommt."Karen Hoyndorf, stellvertretende Präsidentin der IHK Frankfurt,sieht die Region gut aufgestellt: "Wir wissen, dassFrankfurtRheinMain eine innovative und agile Region ist. Hecken undZäune gibt es überall, aber nichts, was uns wirklich trennt. Mit demDemografiekongress bieten wir eine ideale Plattform, um miteinanderüber gemeinsame Themen rund um die Auswirkungen der Demografie zusprechen. In diesem Jahr diskutieren wir Lösungsansätze, die für daseigene Unternehmen oder die eigene Kommune passen. Und stellen dabeidie vielen Altersstereotypen mit konkreten Beispielen in denMittelpunkt".Über das Demografienetzwerk FrankfurtRheinMainDas Demografienetzwerk FrankfurtRheinMain besteht zurzeit aus 14Partnern. Die Initiatoren sind: die IHK Frankfurt am Main, die StadtEschborn, die Stadt Frankfurt am Main, der RegionalverbandFrankfurtRheinMain, das Europabüro der MetropolregionFrankfurtRheinMain, die ING-DiBa, das Demographie Netzwerk (ddn), dieHandwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main, das IHK-Forum Rhein-Main, dieKreisstadt Dietzenbach, die Regionaldirektion Hessen derBundesagentur für Arbeit, der Verein zur Förderung derStandortentwicklung e.V., die Frankfurt University of AppliedSciences und die AOK Hessen. Die Initiatoren bündeln im Netzwerkviele ihrer Aktivitäten zur Fachkräftesicherung. 