Agilent Technologies Aktie: Hoch hinaus!

Agilent Technologies Inc.(NYSE:A) meldete für das dritte Quartal einen Umsatz von 1,59 Mrd. USD, ein Plus von 26 % und ein Plus von 21 % auf Basis des Kernergebnisses, womit die Konsensschätzung von 1,54 Mrd. USD leicht übertroffen wurde.

Im dritten Quartal stieg der Umsatz der Diagnostik- und Genomikgruppe (DGG) um 44% auf 346 Millionen Dollar. Der Kernumsatz der DGG stieg um