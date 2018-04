Agile Alliance gibt AGILE2018-Programm bekannt

Die Global Agile Conference im kalifornischen San Diego in den USAist die wichtigste Veranstaltung der Branche.Portland, Oregon (ots/PRNewswire) - Agile Alliance(https://www.agilealliance.org/) freut sich, das Programm(https://www.agilealliance.org/agile2018/program/) für die AGILE2018(https://www.agilealliance.org/agile2018/) bekanntzugeben, das größteinternationale Treffen der "Agilisten". Die Konferenz gilt weithinals wichtigste weltweite Veranstaltung für die Förderung derAgile-Methoden."Dieses Jahr haben wir 1.529 Bewerbungen für die begehrten 266Redegelegenheiten erhalten", sagt Brian Button, Vorsitzender derAGILE2018-Konferenz. "Die Auswahl war sehr schwierig für uns, weil esso viele großartige Vorschläge gab. Unser Programm ist gefüllt mithochinteressanten Sessions mit Vordenkern der Agile-Community, vondenen die Teilnehmer viel über Agile lernen können, dietransformative Ideen hervorbringen und die Anwendung zeitgemäßerAgile-Methoden voranbringen werden, von der Ebene des Teams bis zurEbene des Unternehmens."Im letzten Jahr lockte die Konferenz nahezu 2.200 "Agilisten" ausüber 40 Ländern an, die von den Agile-Fachleuten, -Autoren und-Innovatoren lernen und mit diesen zusammenarbeiten konnten. Für dieAGILE2018, die vom 6. bis 10. August im kalifornischen San Diegostattfindet, werden noch mehr Teilnehmer erwartet.Agile Alliance organisiert jedes Jahr die North American AgileConference, (https://www.agilealliance.org/agile2018/) die bereitszum siebzehnten Mal stattfindet. Sie bringt Agile-Anwender,Geschäftsleute, Geschäftspartner und Wissenschaftler aus der ganzenWelt zusammen.Melden Sie sich noch heute an unterhttps://www.agilealliance.org/agile2018/register/(https://www.agilealliance.org/agile2018/register/)Folgen Sie @AgileAlliance (https://twitter.com/AgileAlliance) und#Agile2018 (https://twitter.com/search?f=tweets&vertical=default&q=%23agile2018&src=tyah) auf Twitter.Informationen zu Agile AllianceAgile Alliance ist eine gemeinnützige Organisation, welche die imAgile Manifesto dargelegten Konzepte der Agile-Softwareentwicklungfördert. Mit weltweit mehr als 51.000 Mitgliedern und Abonnentenorientiert sich Agile Alliance an den Prinzipien der Agile-Methodenund am Mehrwert, die sie Entwicklern, Unternehmen und Endbenutzernbieten. Agile Alliance organisiert und unterstützt Veranstaltungen,um die Agile-Gemeinschaft auf weltweiter Basis zusammenzubringen.Pressekontakt:Pam HughesMarketing Chief, Agile Alliancepress@agilealliance.orgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/161703/agile_alliance_logo.jpgOriginal-Content von: Agile Alliance, übermittelt durch news aktuell