AgileOne wurde als Partner von Bristol-Myers Squibb für Talentlösungen für vorübergehend Beschäftigte gewählt

Torrance, Kalifornien (ots/PRNewswire) - AgileOne(http://agile-one.com/), ein führender Anbieter für Talentmanagement,liefert jetzt die Datenbank für das Management vorübergehendBeschäftigter für Bristol-Myers Squibb, ein globalesbiopharmazeutisches Unternehmen, das sich der Entdeckung, Entwicklungund Lieferung innovativer Medikamente widmet, die Patienten dabeihelfen sollen, schwere Krankheiten zu besiegen, wie AgileOne heutebekannt gab. AgileOne ist der Top-Anbieter für Personaleinsatzplanungder ActOne Group."Wie es unser Name andeutet," so Janice Bryant Howroyd, Gründerinund Geschäftsführerin der ActOne Group, "möchte AgileOne eins werdenmit unseren Kunden und deren Personal. Mit einer komplettenBandbreite an preisgekrönten Programmen und hochmodernen Technologiensuchen wir nach kreativen und flexiblen Lösungen im Talentmanagement,die die Unternehmensziele unserer Kunden unterstützen. Von Beginn anbis heute standen vorübergehend Beschäftigte in der Philosophie vonAgileOne im "Zentrum des Universums". Wir freuen uns sehr darauf, mitBristol-Myers Squibb zusammenzuarbeiten und ihre patientenzentrierteMission zu unterstützen."Die Einkaufsleiterin von Bristol-Myers Squibb, Farryn Melton,betonte die Ähnlichkeit der Prioritäten beider Unternehmen. "BeiBristol-Myers Squibb stehen die Patienten im Zentrum unserer Arbeit,von der Entwicklung und Entdeckung bahnbrechender Medikamente bis hinzur Beseitigung von Hindernissen für den Zugang zurGesundheitsversorgung. Eine heterogene Belegschaft und eine inklusiveUnternehmenskultur liegen uns sehr am Herzen und wir meinen, dass dieWahl von AgileOne wesentlich für unsere Strategie derAnbietervielfalt ist. Durch den wirksamen Einsatz des beruflichenNetzwerks von AgileOne können wir unsere Verbindungen mitunterschiedlichen Anbietern weiter ausbauen," so Melton."Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Bristol-Myers Squibbund fühlen uns geehrt, dass wir so den kontinuierlichen Einsatz fürDiversität unterstützen können," fügte Howroyd hinzu. "Es ist einPrivileg für AgileOne, unsere lange und erfolgreiche Firmengeschichteder tiefen Verwurzelung in Diversität und Inklusion mit dem Erfolgvon Bristol-Myers Squibb in diesem Bereich zu verbinden."Informationen zu AgileOneAgileOne bietet die ganze Bandbreite des Talentmanagements vonmarktführenden Technologien bis hin zu preisgekröntenDienstleistungen. Gute Anbieter können Kosteneinsparungen,Risikominderung, Lieferantenmanagement und Talentakquise anbieten;ein guter Partner unterstützt Unternehmensziele und navigiert durchdie Gesetze, Vorschriften und Trends, die die Zukunft gestalten. Überdie traditionellen Programme für Arbeitskräfte hinauszugehen, miteinem einzigen beratenden partnerschaftlichen Engagement, dasunterstützt, wohin Sie gehen wollen und wie Sie dorthin gelangenkönnen, ist unsere Stärke. Mit Betrieben in 20 Ländern auf der ganzenWelt ist AgileOne ist zertifiziert als Unternehmen im Besitz einerAngehörigen einer Minderheit und Frau. One World. One Workforce. OneProvider: AgileOne.AgileOne Medienkontakt:mediacontact@agile1.comhttp://agile-one.comTheresa Anderson 407-505-8549Janice Bryant Howroyd Medienkontakt:rob.tobias@cmpr.netRob Tobias 860-416-7479Original-Content von: AgileOne, übermittelt durch news aktuell