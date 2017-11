AgileOne gibt Gewinner des European Supplier Excellence Award bekannt

Torrance, Kalifornien (ots/PRNewswire) - AgileOne, ein weltweittätiges Unternehmen für Personalmanagementlösungen, gibt mit Stolzdie Gewinner des Jahres 2017 der prestigereichen "European SupplierExcellence"-Auszeichnungen bekannt. Top-Anbieter aus Großbritannien,den Niederlanden und Irland wurden bei einer Vergabezeremonie imRahmen des jährlichen European Supplier Excellence Summit geehrt,welcher am 9. November im Radisson Blu in Dublin (Irland) stattfand."Bei den Dienstleistungen, die wir bereitstellen, spielen unsereZulieferer eine entscheidende Rolle. Ihr Engagement für Exzellenzbedeutet, dass unsere Kunden Zugang zu den Talenten höchster Gütehaben, die sie benötigen, um erfolgreich zu sein", sagte PeterCarvalho, der Präsident von AgileOne. "Diese Anerkennung ist nur eineder Möglichkeiten, welche wir nutzen, um diesen Top-Anbietern und denDiensten, welche sie für unsere Kunden weltweit bereitstellen,Anerkennung zu zollen."DieGewinnerdes Jahres2017 sind:GBGold - SciPro (eineHandelssparteder LHi GroupLtd)Platin - CK GroupNiederlandeGold - Lab ResourcesPlatin - YxionIrlandGold - SigmarPlatin - ClaranConsultantsSpirit ofAlliance -PlanetPharmaEmergingSupplier ofthe Year -DPS GlobalSupplier ofthe Year -Room at theTop"Die Anerkennung für die Besten der Besten unserer Lieferantenstellt die fortlaufende Exzellenz heraus, welche unsereTop-Zulieferer in unseren einzigartigen Managementprogrammen fürZulieferer bereitstellen", sagte Jaideep Majumdar, Associate VicePresident für Global Strategic Sourcing (GSS). "Unsere Vision vonconnect, build and foster (verbinden, aufbauen und fördern) von gutenBeziehungen mit Lieferanten hat AgileOne dabei geholfen, für dieProgramme für Kunden eine globale Lieferbasis hoher Leistung zuschaffen. Mentoring schafft für Lieferanten einen Anreiz, ihreDienste auszubauen und weitere nationale und internationaleKundenprogramme von AgileOne zu unterstützen, zu denen sieanderenfalls keinen Zugang hätten."Die Preisträger werden auf Basis der Gesamtleistung, des Feedbacksvon Programmteams vor Ort und problemloser Interaktion ausgewählt.Für die Zulieferer wird eine normalisierte und ausgeglicheneBewertung erzeugt, um Einstufungen auf Basis von Liefersicherheit,Qualität und Service festzulegen. Bitte klicken Sie hier(http://www.agile-1.com/en/suppliers.aspx), um mehr über dasGSS-Programm von AgileOne zu erfahren. Folgen Sie GSS @AgileOneGSSÜber AgileOneDer beratende Ansatz von AgileOne löst Probleme unserer Kunden imPersonalwesen durch Kostenersparnis, Senkung von Risiken, Managementvon Anbietern, Alternativen der Beschäftigung, beste Verfahren derBranche und Zugang zu den besten Talenten. Wir vereinen innovativeTechnik des Talenterwerbs mit erfahrenen Fachleuten und einembelastbaren Paket von Gesamtlösungen für die Belegschaft. Somaximieren wir den Wert der Belegschaft unserer Kunden und senkenVerpflichtungen und Gemeinkosten in Verbindung mit dem Management desHumankapitals. AgileOne managt die Komplexitäten heutigerinternationaler Belegschaften durch Optimierung sämtlicherKomponenten von Zeitarbeit und Dauerbeschäftigung.Pressekontakt:MediaContact@agile1.comOriginal-Content von: AgileOne, übermittelt durch news aktuell