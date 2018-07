Aggreko: Aktienanalyse vom 08.07.2018

Für die Aktie Aggreko stehen per 08.07.2018, 02:00 Uhr 648,6 GBP an der Heimatbörse London zu Buche. Aggreko zählt zum Segment "Diversified Support Services".

Unser Analystenteam hat Aggreko auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 16,27. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Aggreko zahlt die Börse 16,27 Euro. Dies sind 49 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Industrial Services" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 31,8. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

2. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Aggreko investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 4,01 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Industrial Services einen Mehrertrag in Höhe von 1,78 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens höher aus, womit sich die Bewertung "Buy" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Aggreko erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -24,03 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Industrial Services"-Branche sind im Durchschnitt um 2,2 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -26,22 Prozent im Branchenvergleich für Aggreko bedeutet. Der "Industrials"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 3,54 Prozent im letzten Jahr. Aggreko lag 27,57 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.