Aggregated Micro Power: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Aggregated Micro Power weist am 30.10.2019, 22:12 Uhr einen Kurs von 72.33 GBP an der Börse London auf. Das Unternehmen wird unter "Versorgungsunternehmen" geführt.

Aggregated Micro Power haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 6 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 6 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Relative Strength Index: Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun Aggregated Micro Power anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die Aggregated Micro Power-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Demzufolge erhält sie ein "Hold"-Rating. Nun zum RSI25: Aggregated Micro Power ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 38,1). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine "Hold"-Bewertung. Damit erhält Aggregated Micro Power eine "Hold"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

2. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Aggregated Micro Power liegt bei einem Wert von 31,82. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" (KGV von 21,4) über dem Durschschnitt (ca. 49 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Aggregated Micro Power damit überbewertet und erhält folglich eine "Sell"-Bewertung auf dieser Stufe.

3. Sentiment und Buzz: Bei Aggregated Micro Power konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes feststellt werden. Eine Änderung des Stimmungsbildes kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei Aggregated Micro Power in diesem Punkt keine Auffälligkeiten registriert wurden, bewerten wir dieses Kriterium mit "Hold". In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder anders ausgedrückt, die Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden. Dies honorieren wir mit einer "Hold"-Bewertung. Zusammengefasst bekommt Aggregated Micro Power für diese Stufe daher ein "Hold".