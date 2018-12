Aggregated Micro Power: Das sieht interessant aus!

In unserer neuen Analyse nehmen wir Aggregated Micro Power unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Versorgungsunternehmen". Die Aggregated Micro Power-Aktie notierte am 18.12.2018 mit 95 GBP, die Heimatbörse des Unternehmens ist London.

Nach einem bewährten Schema haben wir Aggregated Micro Power auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 6 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Aggregated Micro Power mit einem Wert von 59,38 deutlich teurer als das Mittel in der Branche "Renewable Energy" und daher überbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 21,68 , womit sich ein Abstand von 174 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Sell"-Empfehlung ein.

2. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Aggregated Micro Power verläuft aktuell bei 104,6 GBP. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Sell", insofern der Aktienkurs selbst bei 95 GBP aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -9,18 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 105,5 GBP angenommen. Dies wiederum entspricht für die Aggregated Micro Power-Aktie der aktuellen Differenz von -9,95 Prozent und damit einem "Sell"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Sell".

3. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Aggregated Micro Power konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Hold". Bei der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme and Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält Aggregated Micro Power auf dieser Stufe daher eine "Hold"-Rating.