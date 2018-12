Agenus /DE: Was steht jetzt noch aus?

Weitere Suchergebnisse zu "Agenus":

Der Kurs der Aktie Agenus /DE steht am 23.12.2018, 10:35 Uhr an der heimatlichen Börse NASDAQ CM bei 2,49 USD. Der Titel wird der Branche "Biotechnologie" zugerechnet.

Diese Aktie haben wir in 5 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Agenus /DE auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde überwiegend positiv gewesen sind. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Agenus /DE in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Buy". Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass Agenus /DE hinsichtlich der Stimmung als "Buy" eingestuft werden muss.

2. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Agenus /DE-Aktie ein Durchschnitt von 2,74 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 2,26 USD (-17,52 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (2,11 USD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+7,11 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Agenus /DE-Aktie, und zwar ein "Buy"-Rating. Agenus /DE erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Health Care") liegt Agenus /DE mit einer Rendite von -36,16 Prozent mehr als 59 Prozent darunter. Die "Biotech & Pharma"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 24,81 Prozent. Auch hier liegt Agenus /DE mit 60,97 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.