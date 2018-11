Agenturbericht: EZB denkt über neue Langfrist-Tender nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Europäische Zentralbank (EZB) denkt laut einem Medienbericht über neue Langfrist-Tender (TLTROs) nach.



Das Instrument könnte zum Einsatz kommen, falls es zu einem ernsthaften wirtschaftlichen Schock komme, berichtete die Nachrichtenagentur MNI am Freitag unter Berufung auf Notenbankkreisen. Mit günstigen langfristigen Krediten an Banken könne die Kreditvergabe angekurbelt und so die Konjunktur gestützt werden. TLTROs haben eine Laufzeit von bis zu vier Jahren.

In der Schulden- und Finanzkrise hatte die EZB dieses Instrument eingesetzt. Eine solche Entscheidung käme jetzt allerdings zu einem ungewöhnlichen Zeitpunkt. Schließlich will die EZB zum Jahresende ihre Nettoanleihekäufe einstellen. Sie begründet dies mit sich verbessernden Inflationsaussichten und der robusten Konjunktur. Allerdings hat sich zuletzt eine Reihe von konjunkturellen Frühindikatoren eingetrübt. Zudem hatte sich das Wirtschaftswachstum in der Eurozone im Sommer merklich abgeschwächt.

Der Eurokurs gab nach Bekanntwerden der Meldung nach. Er fiel auf ein Tagestief von 1,1372 US-Dollar./jsl/bgf/he