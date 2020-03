Agentur fundus und PRESSETEXTER präsentieren ihren Zusammenschluss

Innsbruck (ots) - fundus und PRESSETEXTER bieten ihren touristischen Partnern absofort ein neues erweitertes gemeinsames Angebot.?Mit großer Freude dürfen wir einen weiteren Meilenstein in der Entwicklungunserer beiden Agenturen bekannt geben. fundus hat sich in kürzester Zeit alseine der führenden Agentur für Tourismusmarketing im Alpenraum etabliert.PRESSETEXTER zählt seit mittlerweile 15 Jahren zu den bekanntesten PR- undTextagenturen im Tourismus. Mit unserem Zusammenschluss erweitern wir diebestehende Angebotspalette um zahlreiche weitere Leistungen.?, erklären diebeiden Geschäftsführer Manuel Lampe, BA und Mag. Rainer Hammerle.fundus und PRESSETEXTER unter einem Dachfundus und PRESSETEXTER vereinen gemeinsam ihre langjährige Branchenerfahrung imTourismus, das Gespür für Innovationen sowie deren rasche und erfolgreicheUmsetzung in der täglichen Praxis. Als Full Service Agentur reicht nun dieAngebotspalette von der Analyse, Konzeption und Strategieplanung über daskomplette Corporate Design, den Webauftritt, die Presse- und Social MediaBetreuung, dem B2B Sales im Gruppenreisemarkt bis hin zu Tourismus-Upcycling.fundus und PRESSETEXTER betreuen zahlreiche renommierte Hotels,Tourismusverbände, Bergbahnen, Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten in ganzÖsterreich und Deutschland.Pressekontakt:Agentur fundus GmbHGF Manuel Lampe / Rainer HammerleWilhelm-Greil-Straße 16020 Innsbruck+43 512 312 316office@agentur-fundus.at (mailto:office@agentur-fundus.at)www.agentur-fundus.at (http://www.agentur-fundus.at)Weiteres Material: www.presseportal.de(https://www.presseportal.de/pm/126703/4538162)OTS: fundus - Agentur für TourismusmarketingOriginal-Content von: fundus - Agentur für Tourismusmarketing, übermittelt durch news aktuell