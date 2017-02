Agentur des Rauhen Hauses Hamburg feiert 175-jähriges Bestehen

Norderstedt (ots) -Am 11. Februar 1842 gründete Johann Hinrich Wichern die Agentur desRauhen Hauses. Der Verlag feiert damit im Jubiläumsjahr derReformation auch gleichzeitig das 175 jährige Bestehen.Mit finanzkräftiger Unterstützung Hamburger Bürger konnte Wichern einRettungshaus für Kinder und Jugendliche gründen: Das Rauhe Haus inHorn. 1842 gründete er hier eine Druckerei, aus der der Verlag"Agentur des Rauhen Hauses" hervorging.Der heutige Verlag ist den ursprünglichen Werten und Zielenverpflichtet. So fließen die erwirtschafteten Erträge nach wie vor indie diakonische Arbeit des Rauhen Hauses.Zum Jubiläum erläutert Dr. Martin Sterr, Geschäftsführer der Agentur:"Es erfüllt uns alle mit Stolz, dass aus dem kleinen Senfkorn, dasJohann Hinrich Wichern vor 175 Jahren gepflanzt hat, etwas so großesentstehen konnte wie die Agentur. Diesen Erfolg wollen wir 2017feiern - und natürlich unseren Kunden herzlich danken."Zum Jubiläum bietet die Agentur dem deutschlandweiten Kundenkreis,Händler und Wiederverkäufer, Rabatte und spendet an wohltätigeOrganisationen nach Kundenwahl.Übrigens: Johann Hinrich Wichern ist ebenfalls der Begründer derSitte des Adventskranzes.Weiteres finden Sie auf unserer Presseseite unter:www.agentur-rauhes-haus.de/presseÜber die Agentur des Rauhen Hauses Hamburg GmbHAm 11. Februar 1842 gründete Johann Hinrich Wichern die Agentur desRauhen Hauses.Die Agentur des Rauhen Hauses ist heute als Verleger christlicherLiteratur bekannt und bedient Buchhandlungen in ganz Deutschland.Nach wie vor fließen erwirtschaftete Erträge in die Arbeit derStiftung des Rauhen Hauses.Das Tochterunternehmen, die Reise- und Versandbuchhandlung des RauhenHauses Hamburg GmbH (r+v), ist die größte deutsche Buchhandlung fürevangelische Pfarrgemeinden und beliefert zudem noch vielekatholische Pfarreien. Die r+v betreibt mit rauhes.de einenOnlineshop mit christlichen Geschenken, Büchern undArbeitsmaterialien.www.agentur-rauhes-haus.dePressekontakt:Matthias Finkefinke@rauhes.de+49 (0) 40 53 53 37-29Dr. Martin Sterr+49 (0) 40 53 53 37-0Original-Content von: Agentur des Rauhen Hauses Hamburg GmbH, übermittelt durch news aktuell