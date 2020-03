Agentur-Pitch: Es muss sich etwas ändern!

Hamburg (ots) - Autor: Michael Jäschke, Founder & Shareholder, JOM GroupEin Media-Pitch ist für alle Beteiligten sehr aufwendig und das obwohl dieUnternehmen in vielen Fällen schon einen Pitch-Berater engagieren: Aber wiesowird der Prozess dadurch nicht schlanker? Michael Jäschke, Founder & Shareholderder JOM Group, fragt sich genau das und zeigt in seinem Beitrag auf, woran dasliegt und wie er sich die ideale Pitch-Welt vorstellt.Ein mittelständisches Unternehmen sucht einen neuen Mediaagenturpartner undmöchte eine Ausschreibung seines Etats durchführen. Für den Auswahlprozess wirddie Expertise eines auf Media spezialisierten Pitch-Beraters herangezogen. Fürdie Agenturen folgen: Telefonate, Abstimmungen, zwei bis drei Pitch-Runden sowieharte Abgabe-Deadlines - für die erste Runde verbleiben oftmals weniger als 72Stunden, um eine komplette Präsentation vorzubereiten, für die zweite Rundedürfen zwar vier Wochen ins Land gehen, aber auch 300 Arbeitsstunden sind dafürnötig.In der nun dritten (und hoffentlich auch letzten) Stufe der Ausschreibung sinddann "nur" noch drei der ursprünglich sieben Agenturen im Rennen. EinPitch-Honorar? Für alle Teilnehmer gleich null. Soweit zunächst einmal (leider)nichts Ungewöhnliches. Die Agenturbranche ist diesbezüglich ja durchaus Kummergewohnt.Doch was macht eigentlich der Pitch-Berater in diesem Prozess?Darüber hinaus fragt man sich immer wieder, welche Funktion in einem derartigenProzess eigentlich die Berater einnehmen. Als Pitch-Berater und Media-Auditorenirgendwann in den 90ern aufkamen, fokussierten sie sich vorwiegend auf diegroßen Werbetreibenden mit hohen zwei- oder dreistelligen Millionenbudgets imMedia-Topf. Das Ziel in einer übersichtlichen, analogen Medienlandschaft:Konditionsoptimierung durch (vermeintliche) Transparenz und Vergleichbarkeit.Bei diesen Investitionsvolumen und in der damaligen Zeit durchaus angebracht.Nun entdecken viele selbständige Media-Berater zunehmend den Mittelstand alsPotenzialzielgruppe für sich. Durch den Kosten- und Margendruck vielerHersteller, den anhaltenden Sparkurs der Werbetreibenden in SachenMarketing-Fachpersonal, kleinerer Marketing-Teams sowie die wachsendeUnsicherheit aufgrund der "Kanalexplosion", stoßen die Berater bei vielenMarketingentscheidern mittelständischer Unternehmen auf offene Ohren.Wie eingangs erwähnt: das ist völlig in Ordnung und ein nachvollziehbarerSchritt, sich einen Pitch-Berater zur Hilfe zu nehmen. Aber wir erleben fürKunde und Agentur sehr aufwendige Pitch-Prozesse in denen strategischePlanungsansätze viel zu wenig Beachtung finden. Prozesse, die für Unternehmenmit dreistelligen Millionenbudgets aufgesetzt wurden, werden als Blaupause aufden Mittelstand übertragen. Warum? Weil sich Informationen zuEinkaufskonditionen viel einfacher sammeln und vergleichen lassen. Wir sindleider nach wie vor gefangen in einer Payfactor-Denke, die viele strategischeGedanken völlig überlagert.Wir füllen alle brav unsere Konditions-Tapeten aus und berechnen Cost-per-GRP.Das entbehrt in neun von zehn Fällen nicht nur jeder Vergleichbarkeit, sondernist auch mit Blick auf die Zielsetzungen der Kunden völliger Bullshit. Das großeProblem? Bei mittelständischen Unternehmen mit diesen Budgetrestriktionen muss"jeder Schuss sitzen" und der ausgegebene Euro muss das maximale Potenzial anWirkung erfüllen. Der Konditionsfokus ist dabei der komplett falsche Weg.Das Resultat dieser Entwicklung sind u.a. Geschäftsformen wie "Trading", beidenen eine Mediaagentur selbst zum Vermarkter wird und endgültig ihreNeutralität verliert. Die Zielsetzung des Kunden? Zweitrangig. Schieben wireinmal den hohen Aufwand auf Seiten von Kunde und Agentur beiseite, so bleibtdoch der wesentliche Punkt bestehen: die Prozesse führen vielfach schlichtweg zufalschen Agenturentscheidungen und ergeben daher vor allem für eine Seite einenNachteil: für das werbungtreibende Unternehmen.Was wir uns von Pitch-Beratern wünschen?Ich frage mich immer wieder: müssten nicht Erfahrung und Kenntnis des Markteseben dieser Berater dazu führen, dass Pitch-Prozesse deutlich schlanker undzielgerichteter ablaufen? Müssten die "Pitch-Experten" nicht die Agenturen genaukennen? Das Leistungsportfolio, die Menschen, die dort arbeiten, die Stärken undSchwächen? Und wenn man diese Informationen dann neben die spezifischenAnforderungen und Ziele des Kunden legt, ja müsste dann der Prozess nicht andersaussehen?In unserer idealen Welt geht der Pitch-Berater proaktiv auf die im Marktbestehenden Mediaagenturen zu und beruft in regelmäßigen AbständenUpdate-Meetings ein. Hier könnte sich ausgetauscht werden, was den Markt bewegt,welche Mission und Vision die jeweilige Agentur verfolgt und was sich in derLeistungsklaviatur geändert hat. Und das sollte vor allem ganz unabhängig vonPitches passieren.Daraus ergäbe sich dann folgendes Szenario: Ein mittelständisches Unternehmensucht einen neuen Mediaagenturpartner und möchte eine Ausschreibung seines Etatsdurchführen. Für den Auswahlprozess wird die Expertise eines auf Mediaspezialisierten Pitch-Beraters herangezogen. Der Pitch-Berater stimmt sich mitdem Unternehmen ab, erfährt wo hier die Needs stecken und kann auf Basis dieserInformationen zwei geeignete Mediaagenturen nennen, die zum "Pitch" eingeladenwerden.Das Resultat wäre: zwei Agenturen statt sieben, ein Strategie-Meeting mitintensivem Gedankenaustausch statt drei Pitch-Runden.Damit hier Veränderungen eintreten, müssen allerdings echte Zugeständnissegemacht werden:- Agenturen müssen Haltung zeigen und in derartige Prozesse garnicht erst einsteigen oder zumindest im richtigen Momentaussteigen.- Die Berater müssen strategisches Know-how aus- bzw. aufbauen,Agenturen im Detail kennenlernen und verstehen wollen sowielangwierige Auswahlverfahren nicht der Manntage wegenkonzipieren.- Unternehmen sollten sich mit der Thematik bzw. Problematikbeschäftigen und dann von ihren Beratern im Pitch-Prozess vielschlankere Prozesse und eine zielgerichtetere Auswahl derTeilnehmer einfordern.Pressekontakt:Volker NeumannTel: 040-27822-0Email: volker.neumann@jom-group.comWeb: http://www.jom-group.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/137516/4538893OTS: JOM GroupOriginal-Content von: JOM Group, übermittelt durch news aktuell