Agenda Mundgesundheit der KZBV: Positionen der Parteien / Wahlprüfsteine zur Bundestagswahl veröffentlicht

Berlin (ots) - Die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung (KZBV)hat ihre Wahlprüfsteine zur bevorstehenden Bundestagswahl sowie dieentsprechenden Positionen der Parteien dazu veröffentlicht. Dafürhatte der Vorstand der KZBV den Parteien, die derzeit im DeutschenBundestag vertreten sind oder dort schon einmal vertreten waren,zuvor jeweils sechs Fragen zur politischen Ausgestaltung dervertragszahnärztlichen Versorgung gestellt.CDU/CSU, SPD, DIE LINKE, Bündnis 90/Die Grünen und FDP habenanhand der Fragestellungen ihre Positionen zu Themen der AgendaMundgesundheit dargelegt: Freiberuflichkeit und Selbstverwaltung,Sicherstellung der Versorgung und arztgruppengleiche Zahnarzt-MVZ,Prävention und Parodontitisversorgung, Digitalisierung, Datenschutzund Datensicherheit im Gesundheitswesen, Besonderheiten derzahnmedizinischen Versorgung und Wettbewerb im dualenKrankenversicherungssystem. Die Wahlprüfsteine basieren auf derAgenda Mundgesundheit, die im Juni von der Vertreterversammlung derKZBV verabschiedet wurde und die gesundheitspolitischen Positionender Vertragszahnärzteschaft zur Sicherstellung und Weiterentwicklungder zahnmedizinischen Versorgung umfasst.Dr. Wolfgang Eßer, Vorsitzender des Vorstandes der KZBV: "Mit denWahlprüfsteinen wollten wir in Erfahrung bringen, welche Haltungendie Parteien zu Positionen und Zielen der Vertragszahnärzteschafthaben. Insbesondere der zahnärztliche Berufsstand, aber auchPatientinnen und Patienten haben damit im Bereich Zahnmedizin undzahnmedizinische Versorgung eine gute Orientierungsmöglichkeit,welcher Partei sie bei der Wahl am 24. September ihre Stimme gebenmöchten."Zentrale Aufgabenfelder liegen aus Sicht der KZBV in den kommendenJahren unter anderem in der Bewältigung des demografischen Wandels,der konsequenten Nutzung der Chancen der Digitalisierung beigleichzeitiger Gewährleistung von Datensicherheit und Datenschutz fürPatienten und Praxen. Oberste Ziele und Handlungsfelder derVertragszahnärzteschaft sind die Verbesserung der Mundgesundheit derBevölkerung sowie die Sicherstellung einer wohnortnahen,flächendeckenden und qualitativ hochwertigen Versorgung.Die Wahlprüfsteine sind ab sofort auf der Website der KZBV sowiein der aktuellen Ausgabe der "Zahnärztlichen Mitteilungen" (zm)verfügbar. Die Agenda Mundgesundheit kann hier abgerufen werden.Pressekontakt:Kai FortelkaTelefon: 030 280 179 127Email: presse@kzbv.deOriginal-Content von: Kassenzahn?rztliche Bundesvereinigung, übermittelt durch news aktuell