Agenda der E-PACK Europe 2019 mit führenden Unternehmen der Branche

Leatherhead, England (ots/PRNewswire) -An der Veranstaltung für E-Commerce-Verpackungen von SmithersPira nehmen unter anderem führende Marken, Händler und verarbeitendeBetriebe teilNach dem Riesenerfolg des ersten E-PACK Konferenzin den USA, imSeptember 2018 in Chicago, findet vom 25.-27. März 2019 die ersteeuropäische E-Pack Konferenz in Berlin statt. Diese Veranstaltungsoll noch größer und besser werden.Es wird erwartet, dass der gesamte E-Commerce-Verpackungsmarkt inden nächsten Jahren bei einer jährlichen Wachstumsrate von 14,3 %,bis 2022 stark wachsen wird. Der E-Commerce-Verpackungsmarkt isteiner der attraktivsten Bereiche der globalen Verpackungsindustrie.Aufgrund der raschen Entwicklung des elektronischen Handels alsVerkaufs- und Lieferkanal müssen sich Marken, Unternehmen,traditionelle und Online-Händler, weiterverarbeitende Betriebe undMateriallieferanten neu ausrichten, damit sie von dieser Entwicklungprofitieren können.Das Programm der E-PACK EUROPE 2019 deckt den komplettenE-Commerce-Verpackungsmarkt ab und enthält unter anderen folgendeDiskussionsthemen:- Innovative Technologien verändern die Versorgungskette, mitVorträgen von IKEA, Foresta.IO und EMOTA- Neue Materialien und neueste Technologien, mit Vorträgen von DSSmith, Zalando, Sealed Air und der THIMM The Highpack Group- Perspektiven für Händler- und Marken - Chancen undHerausforderungen, mit Vorträgen von John Lewis & Partners,Mondelez International, Britvic, Rakuten und Mars WrigleyConfectionary- Nachhaltigkeit bei E-Commerce-Verpackungen, mit Vorträgen vonRePack, IKEA und Smurfit KappaWeitere Themen sind u. a. die Zukunft desE-Commerce-Verpackungsmarkts, Omnichannel-Design und Innovationen fürE-Commerce-Verpackungen mit weiteren Vorträgen von Mattel, Amcor,Pernod Ricard, Garcon Wines, Perfetti Van Melle, ABS Greenworld undweiteren.Das vollständige Programm finden Sie unterhttp://www.ecommercepacksummit.com/europe/2019-agenda .Zusätzlich zu dem dynamischen Programm erhalten die Teilnehmer derE-PACK Europe 2019 auch die Möglichkeit, an einem interessantenWorkshop für Omnichannel-Verpackungsdesign und der exklusivenBesichtigung des Logistik-Zentrums von reBuy in Berlin teilzunehmen.Weitere Informationen und Anmeldung finden Sie unterhttp://www.ecommercepacksummit.com/europe.Es sind noch Sponsoring- und Ausstellungsmöglichkeitenvorhanden. Weitere Informationen erhalten Sie von Bill Allen, Head ofSales EMEA unter ballen@smithers.com oder +44(0)137-280-2086.Informationen zu Smithers PiraSmithers Pira ist ein weltweit kompetentes Unternehmen bezüglichder Versorgungskette im Bereich Papier, Druck und Verpackungen,veröffentlicht führende Marktberichte und veranstaltet Konferenzen.Zum Angebot des Unternehmens zählen auch Test- und Beratungsdienste.Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.smitherspira.comPressekontakt:Emma Newtonenewton@smithers.com+44(0)137-280-2016Original-Content von: Smithers Pira, übermittelt durch news aktuell